В Минфине пообещали в 2021 году сохранить гибкость при принятии решений о займах

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минфин РФ сохранит гибкость в 2021 году при принятии решений о заимствованиях. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

"Так как это операции бюджета на долговых рынках, это все-таки рыночные операции, и они в меньшей степени административные, и наше поведение на рынке влияет не только на исполнение бюджета с точки зрения источника финансирования расходов и дефицита, но также влияет на процентные ставки в экономике, то в этом плане мы будем гибки в течение года - когда поменьше размещать, когда побольше. Всегда был подход здесь такой, более гибкий, и мы эту гибкость сохранили", - сказал он.

По словам Колычева, частично программа заимствований может быть сокращена в той части, в которой она увеличилась в этом году в соответствии с переходными положениями к полной инициации бюджетного правила в 2022 году. "Имеется в виду, что у нас по бюджетному правилу допускается первичный дефицит при структурном уровне цен на нефть Urals порядка 685 млрд рублей, а в этом году он был увеличен за счет дополнительных заимствований, и так как в прошлом году ненефтегазовые доходы превысили наши прогнозы из-за более динамичного восстановления экономики, эти остатки, которые сформировались по итогам прошлого года, могут быть направлены на вот это увеличение расходов, не прибегая к дополнительным заимствованиям, которые сейчас заложены в бюджете", - добавил замминистра.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Минфин РФ может частично профинансировать расходы бюджета в 2021 году за счет остатков прошлого года, одновременно сократив заимствования.

В конце прошлого года он заявлял, что Минфин в 2021 году планирует занять около 3,7 трлн рублей (или примерно по 75 млрд рублей в неделю).