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Путин поручил кабмину проработать вопрос дифференциации тарифов на электричество

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин поручил кабмину проработать вопрос дифференциации тарифов на электричество.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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