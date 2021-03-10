Путин заявил, что штраф "Норникеля" нужно направить на восстановление экологии в Норильске

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить использование средств от выплаченного "Норникелем" штрафа на восстановление окружающей среды в регионе.

Ранее в среду "Норникель" сообщил, что полностью оплатил 146,2 млрд рублей ущерба окружающей среде от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске, произошедшего в конце мая 2020 года.

"Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема [средств от выплаченного "Норникелем" штрафа] прежде всего в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и прилегающем регионе", - сказал Путин в среду, открывая встречу с членами правительства.

Глава государства напомнил, что все средства штрафа от "Норникеля" за причиненный экологический ущерб были перечислены. "Мне кажется, можно с удовлетворением отметить, что компания свои обязательства исполняет. Мы надеемся, что так и будет дальше", - заметил президент.

Тем не менее, по его словам, вряд ли возможно сразу эффективно использовать такой объем ресурсов. Он пояснил, что экологические проблемы "не концентрируются в одной точке, а имеют более широкую географию". Поэтому, подчеркнул Путин, необходимо использовать средства на решение экологических проблем во всем регионе в целом. "В конечном итоге этот объем, 146 млрд [рублей], будет направлен на Норильск. Давайте выстроим работу именно таким образом", - заключил российский лидер.