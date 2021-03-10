Мишустин сообщил, что все средства штрафа от "Норникеля" за разлив ГСМ уже поступили

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "Норникель" перечислил всю сумму штрафа за ущерб окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, вопрос на сегодняшний день закрыт. Об этом доложил премьер-министр России Михаил Мишустин президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства в среду.

"Я хотел бы сегодня доложить, что, по информации Минфина РФ, поступили все средства штрафа компании "Норильский никель". Компания отказалась от дальнейших претензий. Хотел доложить вам, что этот вопрос на сегодняшний день закрыт", - сказал глава кабмина.

Ранее в среду компания сообщила, что полностью оплатила 146,2 млрд рублей ущерба окружающей среде от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. В "Норникеле" добавили, что большая часть средств, а именно 145,493 млрд рублей, была направлена в федеральный бюджет. Муниципальному образованию города Норильска на возмещение вреда почвам НТЭК выплатила 684,9 млн рублей.

О ЧП и решении суда

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей "дочке" "Норникеля", разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к "Норильско-Таймырской энергетической компании" (входит в группу компаний "Норильский никель") о взыскании более 148 млрд руб. за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд руб.

Как сообщила ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, средства, полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба, в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае.