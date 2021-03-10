СМИ: Украина выплатила МВФ $4 млн в 2020 году за невыбранные транши

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Украина выплатила $4 млн комиссии Международному валютному фонду (МВФ) за невыбранные транши кредитов в 2020 году. Об этом сообщило в среду информационное агентство "Украинские новости" со ссылкой на данные Национального банка Украины.

"По условиям кредитной программы с МВФ, заемщик - Украина - платит кроме процентов за полученные транши также комиссию за неполученные транши, которая называется "комиссия за выделение финансирования" или в оригинале Commitment fee", - отметили в Нацбанке. В прошлом году сумма комиссии составила 0,1% от суммы траншей, которые должны быть получены в течение года. В случае, если транши выбираются, то комиссия возвращается заемщику.

"В 2020 году НБУ уплатил Commitment fee $8 млн за первые 12 месяцев новой программы Stand-by 2020 (общая сумма программы эквивалент $5,2 млрд). Из них МВФ вернул $4 млн за выбранный Украиной транш в размере $2,1 млрд", - говорится в сообщении.

Таким образом, указали в Нацбанке, сумма комиссии, которую фактически заплатила страна безвозвратно, составила $4 млн, или 0,04% годовых от среднего остатка задолженности перед МВФ за последний год.

Последняя миссия МВФ на Украине завершила работу 12 февраля в дистанционном режиме. Сторонам пока не удалось достичь существенного прогресса для возобновления перечисления кредитов. Исполнительный совет МВФ 9 июня 2020 года одобрил новую кредитную программу для Украины. Как ранее сообщил министр финансов Сергей Марченко, среди условий перечисления средств - преодоление кризиса в работе Конституционного суда страны, проведение судебной реформы и антикоррупционной политики. Как ожидается, в течение 18 месяцев фонд направит Киеву $5 млрд. Между тем в прошлом году Украина получила единственный транш в размере $2,1 млрд. Марченко заявил 11 февраля, что Киев теперь рассчитывает получить кредиты от МВФ "до конца текущего года".