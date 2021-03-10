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Месторождение D33 на Балтике могут ввести в эксплуатацию в 2023 году

Инвестиционное решение будет принято в ближайшее время, заявили в "Лукойле"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "Лукойл" может в ближайшее время принять инвестиционное решение по месторождению D33 на Балтике, его ввод в эксплуатацию возможен в 2023 году. Об этом во время телеконференции с инвесторами сказал первый вице-президент "Лукойла" Азат Шамсуаров.

"Что касается шельфа Балтики, мы завершили разработку проектной документацию по месторождению D33 и получили все необходимые согласования для реализации проекта. Уже в ближайшее время мы планируем принять окончательное инвестиционное решение. Запуск месторождения возможен уже в 2023 году с проектной мощностью 1,5 млн т нефти в год", - сказал он.

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