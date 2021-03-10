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Путин поблагодарил Новака за результативную работу по договоренностям ОПЕК+

Вице-премьер представил на совещании главы государства с членами правительства доклад об этих договоренностях

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги переговоров по сделке ОПЕК+ и поблагодарил вице-премьера Александра Новака за работу.

В среду на совещании главы государства с членами правительства вице-премьер Александр Новак представил доклад о договоренностях ОПЕК+. "Спасибо большое, это непростая работа была и результативная. Так что благодарю вас", - оценил Путин.

Министры стран ОПЕК+ 4 марта на заседании вырабатывали рекомендации по уровням добычи нефти на апрель 2021 года. По итогам переговоров было решено сохранить уровень добычи в будущем месяце на текущем уровне. Исключение было сделано для России и Казахстана, которые смогут нарастить добычу на 150 тыс. баррелей в сутки.

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Путин, Владимир ВладимировичНовак, Александр ВалентиновичРоссия
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