Попова заявила, что рынок бутилированной воды следует контролировать через маркировку

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Контроль рынка бутилированной воды в России должен проводиться через систему маркировки. Об этом сообщила в среду глава Роспотребнадзора Анна Попова

"Мы сейчас очень активно настаиваем: вся бутилированная вода - это огромный рынок, огромный ассортимент, регулирование возможно только через идентификацию каждой бутылки через маркировку", - сказала она на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

Ранее Роскачество провело проверку воды для кулеров и выявило отклонения по микробиологической безопасности, а также нашло признаки фальсифицированной продукции.

О маркировке бутилированной воды

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров, сейчас обязательной уже является маркировка лекарств, табака, обуви, меховых изделий, пяти групп товаров легкой промышленности, фотокамер и ламп-вспышек, шин и покрышек. Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.

Перед внедрением обязательной маркировки для различных групп товаров проводится добровольный эксперимент с участием представителей отрасли. С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года такой эксперимент проводится для упакованной воды (включая природную или искусственную минеральную, газированную, без сахара или других подсластителей, а также или вкусо-ароматических добавок).