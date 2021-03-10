"Лукойл" будет сокращать добычные мощности и бурение

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. "Лукойл" обладает около 180 тыс. баррелей в сутки свободных мощностей по добыче нефти в рамках ограничений ОПЕК+, но в перспективе компания будет сужать программы бурения. Об этом во время телеконференции с инвесторами сказал первый вице-президент "Лукойла" Азат Шамсуаров.

"Ввиду затянувшегося характера пандемии в конце прошлого года мы приняли решение оптимизировать программу бурения. Это означает, что по нашему базовому плану свободные мощности будут постепенно сокращаться в связи с естественным падением добычи. Поэтому после снятия ограничений на восстановление добычи до уровней начала 2020 года потребуется определенное время", - сказал он.

При этом Шамсуаров добавил, что компания обладает необходимой гибкостью и будет принимать решение по добыче в зависимости "от ценовой конъюнктуры".

Согласно презентации компании, 55% свободных мощностей находится в Западной Сибири, 28% - в Тимано-Печоре и 12% в Предуралье.

Всего компания с мая 2020 года сократила в рамках сделки ОПЕК+ 310 тыс. баррелей в сутки, но по мере ослабления ограничений восстановила уже 130 тыс. баррелей в сутки. По словам Шамсуарова, снижение добычи производилось прежде всего на низкоэффективных скважинах. Процесс восстановления проходит штатно.

Всего компания планирует нарастить добычу углеводородов в 2021 году на 2% в текущих условиях ОПЕК+.