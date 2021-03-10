В России запустят программу льготного кредитования отельеров

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Программу льготного кредитования бизнеса под 3-5% для строительства и обновления гостиниц планируется запустить в этом году, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Мы видим, что от общего номерного фонда, который сейчас есть в стране, чуть более 10%, по нашим оценкам, это действительно качественный, современный номерной фонд. И именно поэтому с пониманием этой задачи мы в этом году впервые запускаем программу льготного кредитования бизнеса на строительство и обновление туристической инфраструктуры. Мы рассчитываем, что программа позволит льготно кредитовать бизнес под 3-5%", - сказала Догузова.