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Проблемы Twitter в России

Акции Twitter выросли на открытии торгов в США на фоне решения Роскомнадзора

В первые полчаса торгов стоимость одной акции выросла примерно на доллар (около 2%) к уровню закрытия накануне вечером, когда цена составляла $67,52
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Акции компании Twitter на торгах на фондовой бирже в Нью-Йорке растут на открытии торгов утром в среду после решения Роскомнадзора ввести ограничения против сервиса.

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В первые полчаса торгов стоимость одной акции выросла примерно на доллар (около 2%) к уровню закрытия во вторник вечером, когда цена составляла $67,52. При этом рост индекса Nasdaq, отражающего состояние дел на рынке высокотехнологичных компаний, во вторник утром тоже поднимался на 1,30%. Акции Twitter, таким образом, показали несколько лучший результат, чем в целом по сектору.

В Twitter утром в среду не ответили на запрос ТАСС по решению Роскомнадзора и не прокомментировали ситуацию через публичные каналы, хотя на решение российского медиарегулятора обратили внимание ряд американских СМИ.

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