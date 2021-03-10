Минэкономразвития прорабатывает демпфер для растительного масла по аналогии с зерном

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития прорабатывает механизм демпфера для растительного масла по аналогии с зерном, заявил глава министерства Максим Решетников на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства.

"Мы сейчас по растительному маслу прорабатываем, по поручению председателя правительства, вопрос демпфера по аналогии с тем демпфером, который мы сделали в зерне", - сказал Решетников.

В конце прошлого года президент обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания, в том числе на макароны, сахар и муку. Глава государства подчеркнул, что проблема связана не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. Он назвал такую ситуацию недопустимой и потребовал оперативно принять меры.

Уже через неделю Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло, которые будут действовать до 1 апреля 2021 года.

Кроме того, в конце января правительство России утвердило с 1 марта повышение экспортной пошлины на пшеницу с €25 до €50 за тонну в рамках квоты, а также ее введение с 15 марта для других видов зерновых. Кабмин также разработал параметры нового механизма зернового демпфера, который включает в себя плавающую экспортную пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень, а также субсидии сельхозпроизводителям.