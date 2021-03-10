Путин потребовал следить за выполнением новой программы льготного кредитования

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что новая программа льготного кредитования для бизнеса будет работать эффективно. Глава государства поручил следить за выполнением программы на практике.

На совещании Путина с членами правительства в среду министр экономического развития Максим Решетников доложил о начале работы новой программы льготного кредитования по ставке 3%, а также о том, как выполнялась другая антикризисная программа по льготному кредитованию бизнеса под 2%. "Предыдущая программа под 2% себя зарекомендовала очень хорошо, она была очень востребована с учетом изменений на рынке труда, с учетом постепенного восстановления экономики", - заметил президент. "Думаю, что и эта программа под 3% должна также эффективно заработать", - сказал он.

При этом глава государства потребовал "самым внимательным образом отслеживать, как идет эта работа на практике".

Сам Путин также следит за тем, как реализуются программы господдержки. Так, во время доклада Решетников отметил, что под защитой программы ФОТ 2.0, когда льготные кредиты выдавались при условии сохранения рабочих мест, находятся 5 млн 200 тыс. рабочих мест. "5 [млн] 300 [тыс.]", - поправил президент, заметив, впрочем, что это "неважно, это мелочи".