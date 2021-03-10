Путин поручил в течение месяца подготовить единый план развития Арктики

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал правительству месяц на то, чтобы подготовить единый план развития Арктики.

"Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причем прошу вас сделать это в месячный срок", - сказал президент в среду, подводя итоги совещания с членами правительства.

Глава государства подчеркнул, что это чрезвычайно важный вопрос и призвал не упускать его из виду в ходе текущей работы. "А с предложениями, которые сделал министр [по развитию Дальнего Востока и Арктики] я согласен. Прошу доработать, Михаил Владимирович [Мишустин, премьер-министр РФ], с учетом тех предложений, которые прозвучали", - поручил Путин.