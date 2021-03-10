Чистый убыток "Аэрофлота" в 2020 году превысил 123 млрд рублей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Чистый убыток группы "Аэрофлот" по МСФО по итогам 2020 года превысил 123 млрд рублей против чистой прибыли в 13,5 млрд рублей годом ранее, следует из отчета "Аэрофлота".

Выручка авиакомпании снизилась на 55,4% - до 302 млрд рублей. В IV квартале 2020 года чистый убыток вырос в 6,4 раза - до 43, 8 млрд рублей, выручка упала на 55,8% - до 67,9 млрд рублей.

"В четвертом квартале влияние пандемии на авиакомпании дополнило сезонное снижение спроса", - прокомментировал заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО "Аэрофлот" Андрей Чиханчин, слова которого приводятся в сообщении компании.