Путин поручил провести анализ, почему не достигнуты показатели в развитии Дальнего Востока

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал разобраться, почему не удалось достичь ряда намеченных ранее ключевых показателей в развитии Дальнего Востока.

"Никогда нельзя забывать того, о чем мы договаривались ранее, нельзя забывать о тех задачах, которые мы ставили перед собой, нужно исходить из того, что сделано", - сказал глава государства на совещании с членами правительства в среду, говоря о программах развития Дальнего Востока и Арктики. По его оценке, "сделано немало". Президент, в частности, отметил, что в регионе осуществляются большие проекты, создаются места притяжения для высококвалифицированной рабочей силы, есть определенный приток желающих работать на создаваемых предприятиях (в этой связи президент упомянул судостроительный комплекс "Звезда").

"Но мы должны объективно все оценивать и понимать, какие наши действия приносят результат, какие не приносят ожидаемых результатов, понимать, почему это происходит, делать выводы <...>, не просто строить планов громадье, не понимая, что происходит в реальной жизни", - указал глава государства, добавив, что необходимо проанализировать причины, по которым ряд показателей по важнейшим направлениями не был достигнут.

Для примера президент привел концепцию демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, которая утверждена распоряжением правительства в июле 2017 года. "Там шла речь шла о стабилизации численности населения - в целом более или менее [цели достигнуты], о повышении суммарного коэффициента рождаемости, здесь поскромнее, о снижении смертности - ясно, что пандемия внесла свой вклад печальный в эти показатели, но тем не менее надо на это посмотреть внимательно", - сказал глава государства.

Он отметил важность регионов Дальнего Востока и Арктики для России, для ее развития и будущего. "Понимаем значимость этих регионов и на сегодняшний день, и на среднесрочную и более отдаленную историческую перспективу", - заверил Путин. Он назвал представленный на совещании министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым доклад "обстоятельным и конкретным".

Развитие здравоохранения

Путин раскритиковал организацию медицинской помощи на Дальнем Востоке и поручил представить предложения по дополнительным мерам развития системы здравоохранения региона, скорректировав подходы с учетом его демографических и географических особенностей.

Глава государства привел данные Общероссийского народного фронта (ОНФ) о том, что "в отдельных регионах Дальневосточного федерального округа скорая медицинская помощь работает не круглосуточно". "Сейчас с учетом реакции на доклад ОНФ вроде бы ситуация улучшается, но тем не менее - как может быть так, что скорая помощь круглосуточно не работает? Какая же она тогда скорая?" - возмутился глава государства. По его мнению, "это вопросы элементарного характера".

Глава государства отметил, что такая работа скорой помощи связана, в том числе, с недостатком медицинских кадров, причем по очень многим направлениям. "Надо и программы по развитию первичного звена здравоохранения, конечно, привязывать к конкретным регионам, в данном случае мы говорим о Дальнем Востоке, а там и численность населения в отдельных населенных пунктах своя, и расстояния между населенными пунктами свои. Здесь нельзя с общими мерками подходить к Дальнему Востоку так, как это предусмотрено для других густонаселенных районов Российской Федерации", - подчеркнул Путин. Он поручил учесть этот фактор на будущее.

Президент потребовал "проработать и представить предложения по дополнительным мерам по развитию системы здравоохранения в регионе".