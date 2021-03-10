В "Лукойле" допустили риск дефицита предложения нефти в мире в ближайшие пять лет

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Мир может столкнуться с дефицитом предложения нефти на горизонте ближайших пяти лет при отсутствии достаточных инвестиций в новые проекты. Об этом заявил президент "Лукойла" Вагит Алекперов во время телеконференции с инвесторами.

"При отсутствии достаточных инвестиций в новые проекты есть риск уже на горизонте ближайших пяти лет столкнуться с дефицитом предложения. А это может привести к ценовой волатильности и негативно повлиять на темп роста мировой экономики", - сказал он.

Как считает Алекперов, нефть еще надолго сохранит важную роль как в мировом энергетическом балансе, так и в качестве сырья для производства потребительских товаров. Он отметил, что нефтяная отрасль нуждается в инвестициях для восполнения ресурсов и вовлечения в добычу новых запасов, иначе добыча нефти будет снижаться. "Мы видим, что уже довольно длительное время наша отрасль испытывает дефицит инвестиций. Последствия пандемии еще более усугубили ситуацию", - добавил глава "Лукойла".

При этом Алекперов обратил внимание на меры, предпринятые "Лукойлом" по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Общая сумма средств, направленная "Лукойлом" на противодействие коронавирусу, уже составила более 2 млрд руб. Своевременно принятые меры позволили обеспечить надежную работу всех наших месторождений, заводов, автозаправочных станций", - указал он.

Президент компании также добавил, что "Лукойл" создаст венчурный фонд для поддержки низкоуглеродных технологий.