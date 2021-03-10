Госдума не одобрила перенос части надбавок с оптового энергорынка на розничный

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Государственная дума не приняла инициативу о распространении части надбавок к энерготарифу на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) на розный рынок. Об этом говорится в приложении к письму первого заместителя председателя комитета Госдумы по энергетике Валерия Селезнева отраслевым ассоциациям по итогам заседания экспертного совета, с копией которого ознакомился ТАСС.

"Не поддерживать предложения по распространению надбавок, возложенных на оптовый рынок электрической энергии и мощности, на потребителей розничного рынка, по причинам их неэффективности в долгосрочной перспективе, а также отсутствия механизмов контроля наличия распределенной генерации и объемов выработки", - говорится документе.

При этом для предотвращения дальнейшего ухода потребителей электроэнергии с оптового рынка совет предложил вынести объем перекрестного субсидирования и другие нерыночные надбавки в отдельный инструмент при формировании цен на электрическую энергию. Наряду с этим, необходимо отказаться от механизма регулируемых договоров на оптовом рынке и внедрить дифференцированный тариф.

Перекрестное субсидирование в сетевом комплексе - инструмент социальной поддержки населения. Объем составляет около 237 млрд рублей в год. Нагрузку несут потребители распределительных сетей - промышленные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства, сельхозпроизводители и бюджетные организации. Также существуют надбавки, "запакованные" в цены на оптовом рынке (для развития Дальнего Востока, поддержки возобновляемых источников энергии и т.д.). По данным "Системного оператора", их общий объем превышает 450 млрд рублей в год.