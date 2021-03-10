В Росатоме заявили, что пандемия не повлияла на график строительства АЭС "Аккую"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Росатом надеется получить строительную лицензию на четвертый блок АЭС "Аккую" в Турции до конца лета 2021 года. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы ожидаем, что до конца лета турецкий регулятор позволит нам, выдав лицензию, начать работу, "первый бетон" провести на четвертом блоке", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участи в церемонии начала строительства третьего блока АЭС "Аккую". Они дали старт заливке "первого бетона" под третий блок АЭС. При этом турецкий лидер отметил, что строительство четвертого энергоблока начнется в 2022 году.

Пандемия коронавируса не повлияла на сроки выполнения работ по строительству АЭС "Аккую" в Турции в 2020 и 2021 году, заявил Лихачев.

"Могу сказать, что мы не выпали из сроков [строительства АЭС "Аккую" в связи с пандемией] и находимся и в этом году в рамках наших плановых показателей производственной программы, и в прошлом году ее выполнили", - сказал он.

Лихачев также напомнил о защитных мерах от коронавируса, принятых Росатомом. "Это и введения очень жестких мер сбережения собственного персонала, это и помощь медицинским организациям, ну и, конечно же, большая работа, которая была проделана правительствами наших стран, связанная с перемещением персонала. Всего за эти месяцы Росатом переместил более 30 тыс. человек, ну и значимую часть здесь, непосредственно на площадке "Аккую", - отметил он.

АЭС "Аккую" будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 1200 МВт каждый. После завершения строительства станция будет вырабатывать около 35 млрд кВт*ч в год. Первый блок АЭС планируется ввести к 100-летию Турецкой Республики, в 2023 году.

Строительство первого блока АЭС "Аккую" началось в апреле 2018 года, второго - в июне 2020 года. Документы на получение лицензии на строительство четвертого, последнего блока станции Росатом уже сдал регулирующим органам Турции. Как ранее сообщал первый замглавы Росатома, директор по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров, лицензия на строительство четвертого блока АЭС "Аккую" может быть получена к осени 2021 года.

АЭС "Дабаа" в Египте

Росатом ожидает получения лицензии на строительство АЭС "Дабаа" в Египте в 2022 году, заявил Лихачев.

"Задача этого года - сдача проектной документации [по строительству АЭС в Египте]. Ожидаем лицензию в 2022 году и полномасштабный разворот работ", - сказал Лихачев.

Он подчеркнул, что Росатом достиг с египетскими партнерами согласия и понимания по всем аспектам реализации проекта.

В ноябре 2015 года Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о строительстве госкорпорацией "Росатом" первой египетской АЭС в составе четырех энергоблоков ВВЭР-1200. АЭС, получившая название "Эд-Дабаа", будет сооружена на северном побережье страны в 3,5 км от Средиземного моря (в районе города Эль-Аламейн). Стоимость контракта - $30 млрд. Большая часть будет профинансирована за счет российского кредита ($25 млрд). Начало строительства планировалось в 2020 году, однако было отложено из-за пандемии коронавируса. Запуск первого энергоблока намечен на 2026 год. Строительство всех четырех блоков АЭС планируется завершить к 2029 году.

АЭС "Ханхкиви-1" в Финляндии

Госкорпорация "Росатом" ставит перед собой задачу получить лицензию на строительство АЭС "Ханхкиви-1" в Финляндии в 2021 году, сообщил Лихачев.

"Мы выполнили проектные планы наши по прошлому году, и вся проектная документация сдана заказчику. Сейчас идет этап передачи от заказчика уже непосредственно в регулятор Финляндии основного набора проектной документации. Именно он будет лежать в основе обеспечения безопасности, в основе всех расчетов этот проект. Ну и наша задача, она крайне амбициозна, понимая, как строго, не сказать жестко, действует финский регулятор, тем не менее мы свою задачу не снимаем с повестки дня - это получение лицензии в этом году", - сказал Лихачев.

АЭС в Китае

Росатом рассчитывает в 2021 году залить "первый бетон", означающий фактическое начало строительство энергоблоков, под седьмой блок Тяньваньской АЭС и под третий блок АЭС "Сюйдапу" в Китае. В 2022 году планируется начать строительство восьмого блока Тяняваньской АЭС и четвертого блока АЭС "Сюйдапу", сообщил Лихачев.

"Очень вдохновляющие планы в Китае. У нас в мае этого года "первый бетон" на седьмом блоке Тяньваньской АЭС, еще через 5 месяцев - "первый бетон" на третьей площадке "Сюйдапу", еще через 5 месяцев - "первый бетон" на восьмом Тяньване, и еще через 5 месяцев - "первый бетон" на четвертом блоке "Сюйдапу". У нас раскручивающийся маховик, если можно сказать, практически конвейерного сооружения блоков российского дизайна в Китае", - сказал Лихачев.

Проект АЭС в Болгарии

Росатом уверен, что именно российский проект АЭС будет выбран правительством Болгарии для строительства в стране нового энергоблока, сообщил Лихачев.

"Независимо от того, какой формат дальнейшего развития выберет правительство Болгарии, можно с огромной вероятностью рассуждать, и быть уверенным, что строительство нового блока в Болгарии будет проходить по российскому дизайну, что будет выбрано наше предложение. Очевидно, в консорциуме с европейскими поставщиками мы это будем делать. Но здесь в данном случае мячик на территории правительства Болгарии", - сказал Лихачев.

АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Росатом в 2021 году рассчитывает получить лицензию на строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии и в 2022 году начать строительство станции.

"Мы очень надеемся, что в этом году получим лицензии, в следующем - выйдем на "первый бетон" [означает начало фактического строительства станции]", - сказал Лихачев.

"Уже опережающими темпами готовим площадку к развороту работ, к "первому бетону". Здесь при всей строгости европейского, венгерского законодательства мы говорим с заказчиком на одном языке", - добавил он.

Второй блок Белорусской АЭС

Росатом, который строит атомную электростанцию в Белоруссии, надеется на физический пуск второго блока Белорусской АЭС в 2021 году.

"Вдохновляющий этап начинается на втором блоке [Белорусской АЭС]. Мы ожидаем в этом году лицензию на завод ядерного топлива и физпуск - это уже рождение станции, запуск реактора, очень надеемся, что все это случится тоже в этом году", - сказал он.