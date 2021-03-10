Авиакомпания NordStar станет базовым авиаперевозчиком для Норильска

ТАСС, 10 марта. Авиакомпания NordStar (входит в группу компаний "Норильский никель") определена в качестве базового пассажирского авиаперевозчика Норильска на севере Красноярского края. Об этом в среду сообщает пресс-служба компании "Норникель".

"Четырехстороннее соглашение <…> определяет авиакомпанию NordStar базовым пассажирским авиаперевозчиком аэропорта Норильска", - говорится в сообщении компании. Документ подписали в среду руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, председатель краевого правительства Юрий Лапшин, генеральный директор аэропорта Андрей Никифоров и гендиректор авиакомпании NordStar Леонид Мохов. Соглашение заключено в соответствии с поручением президента России Владимира Путина для обеспечения устойчивого авиасообщения труднодоступных северных территорий края и развития Арктической зоны России.

Авиакомпания берет на себя обязательства по формированию стабильного расписания и установлению предельных уровней тарифов на полеты в Норильск и из него. Пассажирам это позволит покупать билеты по фиксированной стоимости перелета, не зависящей от даты вылета и приобретения билета.

Также достигнута договоренность о создании консорциума двух авиаперевозчиков NordStar и "КрасАвиа", находящейся в краевой собственности. Задачей консорциума станет развитие транспортной доступности других территорий. По информации краевого правительства, при создании консорциума была достигнута договоренность с "Норникелем" о передаче краю пяти среднемагистральных самолетов АТR-42-500, которые в настоящее время эксплуатируются авиакомпанией NordStar.

Президент "Норникеля" Владимир Потанин подчеркнул, что развитие Норильска и Таймыра - это приоритет социальной политики компании. "Достичь его можно только в тесном сотрудничестве бизнеса со всеми ветвями власти. Сегодняшние договоренности - это результат совместной конструктивной работы всех заинтересованных сторон, итог активного взаимодействия компании, федеральных и региональных властей", - приводит пресс-служба компании его слова.

Об авиакомпаниях

Авиакомпания NordStar создана в 2008 году. По данным Росавиации, она входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России. "КрасАвиа" создана в 2007 году на базе госпредприятия "Эвенкия-авиа", эксплуатирует более 50 воздушных судов. Она занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками в крае, совершает перелеты в соседние районы Сибирского федерального округа и на Крайний Север.

Норильск - один из самых северных городов мира, здесь живут 180 тыс. человек. Градообразующим предприятием Норильска является заполярный филиал компании "Норникель".