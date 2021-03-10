Глава Роспотребнадзора выступила за обязательную маркировку БАДов

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Обязательная маркировка биологических активных добавок (БАД) должна появиться в России для тотального контроля за качеством этого вида продукции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в среду на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

"Выборочный контроль [БАДов], конечно, мы проводим, но мы считаем, что должен быть и тотальный контроль через маркировку. <…> Сейчас с лекарствами мы смотрим, как получается. Все новое не сразу запускается идеально, к этому надо относиться достаточно спокойно. И следом за этим, я абсолютно уверена, [маркироваться] будет и вся продукция, которая называется биологически активным добавками", - сказала Попова.

Она добавила, что ее ведомство полтора года назад обращалось в Минпромторг России с инициативой введения маркировки для БАДов.

"Это сегодня необходимый и единственно, наверное, возможный путь избавиться от серого рынка, контрафакта и вывести продукцию на новый качественный уровень", - считает глава Роспотребнадзора

В декабре 2020 года замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил, что госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции приняла решение провести эксперимент по внедрению маркировки для БАДов.

В России поэтапно вводится маркировка различных категорий товаров, обязательной уже является маркировка лекарств, табака, обуви, меховых изделий, парфюмерии, пяти групп товаров легкой промышленности, фотокамер и ламп-вспышек, шин и покрышек. Перед внедрением обязательной маркировки для различных групп товаров проводится добровольный эксперимент с участием представителей отрасли. Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.