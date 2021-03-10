Росатом потратил на борьбу с пандемией в 2020 году 11 млрд рублей

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" проводит вакцинацию от коронавируса сотрудников на зарубежных стройках АЭС. Процесс идет быстрее в странах, где одобрена российская вакцина "Спутник V". Об этом сообщил в среду глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Сейчас главная задача - это вакцинация. Ее ведем полным ходом на предприятиях Росатома. Причем мы не разделяем наших специалистов и жителей наших городов. В целом с правительством, с Федеральным медико-биологическим агентством у нас на сегодняшний день провакцинировано более 70 тыс. человек: <...> и работники Росатома, и жители наших городов атомных. Вакцинация сейчас перемещается и на зарубежные площадки. Понятно, что идет она наиболее активно там, где страны признают [российскую вакцину] "Спутник V", и где есть межправительственные отношения", - сказал он.

Лихачев отметил, что госкорпорация потратила 11 млрд руб. на борьбу с пандемией в 2020 году.

При этом, по его словам, ни на одной строительной площадке не был зафиксирован всплеск заболеваемости, ситуация была под контролем. "Не уходит, к сожалению, из повестки дня пандемия, приходится нам делать поправки на нее, но еще раз подчеркну: мы выполняем все контрактные обязательства, несмотря на жесткие ограничения прошедшего года. <...> Мы не останавливали работу ни на одной площадке", - добавил глава Росатома.