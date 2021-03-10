Акции Twitter упали на 2,8%

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /ТАСС/. Акции Twitter упали почти на 3% на торгах на фондовой бирже в Нью-Йорке после первоначального роста утром в среду.

Роскомнадзор в среду утром объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. Согласно данным торговой площадки, через два часа после открытия торгов цена акции достигла $65,69 при уровне закрытия во вторник вечером $67,56. Однако утром при открытии торгов, когда уже было известно о введенных ограничениях, акции компании росли примерно на 2%. Их стоимость достигала $69,46. При этом индекс электронной биржи Nasdaq, отражающий положение дел на рынке высокотехнологичных компаний в целом, на открытии также вырос более чем на 1%, но затем снизился практически до прежнего уровня.

Twitter пока не прокомментировал решение Роскомнадзора. Как заявил ТАСС в среду медиааналитик Мэтт Наварро, компания вряд ли будет выполнять требования об удалении контента, хотя и попытается найти альтернативные решения. "Однако рано или поздно ей придется, вероятно, принимать неприятные решения относительно того, возможно ли продолжение работы в странах с жестким регулированием со стороны властей", - добавил он.