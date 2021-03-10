Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,15-0,45%

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Российские индексы к концу торгов среды отступили от максимумов дня и вышли в небольшой минус из-за фиксации прибыли по ряду акций. Так, к вечеру индекс Мосбиржи уменьшился на 0,45%, до 3463,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,15%, до 1479,57 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:27 мск снизился на 0,17%, до 73,75 руб., евро - на 0,30%, до 87,69 руб.

Несмотря на отрицательную динамику в российских активах, внешний фон сформировался позитивным. "На этой неделе президент США Джо Байден должен подписать закон о стимулах на $1,9 трлн для экономики и населения. Индекс цен производителей в КНР за февраль оказался выше прогнозов, что говорит о восстановлении экономики. Доходности 10-летних облигаций США развернулись вниз после заявления главы американского Минфина Джанет Йеллен об отсутствии признаков ускорения инфляции", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Оптимизма также добавила ОЭСР, повысившая прогноз роста мирового ВВП до 5,6%. Нефть, между тем, удерживает ценовые рубежи вблизи $67-68.

Нефтяные фьючерсы в течение дня корректировались в цене, но к вечеру оказались на уровне значений предыдущего дня - $67 за баррель Brent.

Рынок акций

В лидерах роста среды оказались бумаги ТМК (+3,14%), "Русала" (+2,71%) и "Магнита" (+2,08%).

"Бумаги ТМК поддержали поступившие накануне сообщения о приобретении 86,54% акций Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) в рамках реализации долгосрочной стратегии компании", - пояснила аналитик "Велес капитал" Елена Кожухова.

Помимо этого, инвесторы отыгрывают ожидания, связанные с рассмотрением 11 марта советом директоров компании вопроса о дивидендных выплатах по итогам 2020 года, добавил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин. "Согласно дивидендной политике, целью ПАО "ТМК" является выплата дивидендов в размере не менее 25% от годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО. Дивиденды за I полугодие 2020 года составляли 3 рубля на акцию, что, с учетом статистики компании и рыночной ситуации, позволяет с положительной вероятностью ожидать выплату по итогам года дивидендов на уровне порядка 5 руб. на акцию. Дивидендная доходность в этом случае составит 8% годовых", - пояснил эксперт.

Под давлением торгуются акции нефтяников - "Лукойла" (-3,29%), "Башнефти" (-2,13%), "Сургутнефтегаза" (-1,69%), то есть всех бенефициаров вчерашнего сырьевого ралли.

"Бумаги "Лукойла" оказались под персональным давлением после выхода отчетности за четвертый квартал 2020 года и весь прошлый год. Чистая прибыль эмитента по итогу оказалась вдвое ниже среднего рыночного ожидания, что логичным образом расстроило инвесторов", - пояснила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на 11 марта

В четверг рыночные настроения могут сохраниться в зоне аппетита к риску, полагает Александр Бахтин. Из завтрашних событий эксперт выделил заседание ЕЦБ, посвященное ставкам, и последующую пресс-конференцию главы европейского регулятора Кристин Лагард, а также публикацию ежемесячного обзора нефтяного рынка ОПЕК.

Из ключевой статистики инвесторы обратят внимание на мартовский индекс потребительского климата Германии (Gfk), базовые заказы на товары длительного пользования в США за январь и данные по американскому рынку труда, в частности число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю.

Прогнозный диапазон "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на четверг - 3425-3515 пунктов, по курсу рубля к доллару - 73,3-74,3 руб.

По мнению Александра Осина, завтра, с учетом улучшения динамики цен американских фондовых бирж и на фоне стабильности нефтяных котировок, преобладают шансы повышения рынка акций РФ. Целевые диапазоны "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3440-3520 пунктов, а также 73,35-74,2 руб. и 87,15-88,65 руб. за доллар и евро соответственно.