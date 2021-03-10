Кабмин подготовит предложения по использованию средств от штрафа "Норникеля"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Правительство РФ в ближайшее время подготовит и представит предложения по использованию уплаченной "Норникелем" компенсации за разлив топлива в Норильске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Правительство в ближайшее время подготовит и представит на утверждение предложения по использованию средств от штрафа "Норникелю", - сказала Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении.

По поручению президента РФ Владимира Путина средства пойдут на целевые экологические проекты, добавила Абрамченко. "Прежде всего, речь идет об улучшении экологической ситуации в городе и регионе", - пояснила вице-премьер.

Ранее "Норникель" сообщил, что компания полностью оплатила 146,2 млрд рублей ущерба окружающей среде от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. В "Норникеле" добавили, что большая часть средств, а именно 145,493 млрд рублей, была направлена в федеральный бюджет. Муниципальному образованию города Норильска на возмещение вреда почвам НТЭК выплатила 684,9 млн рублей.

В свою очередь, премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании главы государства с членами правительства подтвердил, что "Норникель" перечислил всю компенсацию за причиненный окружающей среде ущерб.