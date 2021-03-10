В Минпромторге заявили, что соглашения о ценах на масло и сахар начинают ломать логистику

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар в России начинают ломать логистические цепочки поставок. Такую точку зрения в ходе парламентских слушаний в Госдуме высказал статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Это соглашение, которое мы применяем по сахару и маслу, сейчас да, оно сдемпфировало цены, оно дает результат. Но посмотрим, что будет дальше. Уже начинают ломаться логистические цепочки поставок, потому что все хотят купить у производителя. У производителей нет возможности отгружать всем, потому что это огромный объем заявок", - сказал он.

Таким образом, по мнению Евтухова, ломаются старые сложившиеся связи. "На самом деле, когда мы принимаем такие решения, нужно проводить, конечно, макроэкономический анализ и прогноз и понимать, что будет в среднесрочной и долгосрочной перспективе со всем этим, что будет от фиксации цен. Мы уже видели фиксацию цен, мы уже видели плановую экономику", - отметил заместитель министра, напомнив об очередях и проблемах, которые возникают в такой экономике.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 руб. за литр, розничная цена - 110 руб. за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 руб. и 46 руб. за кг соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.