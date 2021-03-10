ЦБ заявил, что темпы потенциального роста экономики вырастут в среднесрочной перспективе

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ ожидает повышения темпов потенциального роста российской экономики на среднесрочном горизонте на фоне реализации мер правительства, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин на конференции в среду.

"Мы рассчитываем, что на среднесрочном горизонте темпы потенциального роста [российской экономики] будут повышаться по мере реализации правительством определенных мер", - сказал он.

Заботкин подчеркнул, что потенциальные темпы роста экономики не зависят от денежно-кредитной политики, на них влияют такие факторы, как "демография, рабочая сила, эффективность институтов и другое".

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что рост доходов населения, инвестиций и экспортного потенциала позволит России выйти на темпы роста экономики выше 3%, без принятия дополнительных мер на горизонте до 2030 года рост составил бы в среднем 2% в год.

Потенциальный ВВП - ненаблюдаемый показатель, который подразумевает максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей.