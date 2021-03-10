Роскомнадзор составил три протокола на Twitter за неудаление противоправной информации

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор составил три административных протокола в отношении Twitter за неудаление противоправной информации. Об этом ТАСС сказал заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Мы по Twitter направили в мировой суд три протокола. Каждый протокол составлен за определенное административное правонарушение - неудаление запрещенной информации", - сказал собеседник ТАСС.

По его словам, были учтены нарушения с начала 2021 года.

Ранее Субботин сообщил, что ведомство на ресурсе Twitter зафиксировало более 3 тыс. единиц контента с запрещенной информацией. "По этой информации мы тоже будем рассматривать дело о составлении административного протокола", - сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе агентству пояснили, что, если после уведомления Роскомнадзора интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, она может быть оштрафована в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

При этом за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 млн рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Общую сумму штрафов за данные правонарушения определит суд.