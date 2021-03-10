Facebook запускает облегченную версию Instagram

ТАСС, 10 марта. Facebook запускает облегченную версию принадлежащей ей социальной сети Instagram, предназначенную для использования при слабом интернет-соединении. Как сообщается в среду на сайте компании, получившая название Instagram Lite версия будет доступна более чем в 170 странах мира.

"Наши команды создали эту облегченную версию приложения для людей, у которых ограничены возможности подключения или тарифные планы, потому что наша основная задача - никого не оставить без внимания", - отметил Цах Хадар, директор по управлению продукцией в отделении компании в Тель-Авиве, где находится один из крупнейших технологических центров Facebook.

Для загрузки приложения на устройства с операционной системой Android требуется всего 2 Мб, что значительно меньше, чем для полноразмерной версии, которая требует около 30 Мб. При этом компания заявляет, что сохранила ключевые функции, включая возможность проигрывать видео и отправлять сообщения. При разработке за основу было взято приложение Facebook Lite, запущенное несколькими годами ранее.

В 2020 году мобильное приложение Instagram стало одним из самых популярных в мире. В 2018 году число активных пользователей соцсети превысило 1 млрд человек.