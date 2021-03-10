РЖД и "Синара" разработают поезд для ВСМ на площадке научно-технического центра ТМК

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Инжиниринговый центр РЖД и группы "Синара", который располагается в научно-техническом центре (НТЦ) ТМК в Сколково, разрабатывает пассажирский поезд со скоростью движения до 400 км/ч. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров ТМК, президент группы "Синара" Дмитрий Пумпянский в ходе визита в НТЦ президента РАН, академика Александра Сергеева.

"Этот центр занят разработками нового российского поезда для высокоскоростных магистралей с крейсерской скоростью 360 км/ч и максимальной - до 400 км/ч. Такие поезда в мире делают всего два производителя, они уже эксплуатируются. Надеемся, что российский поезд станет третьим в мире", - сказал он.

Планируется, что подобные поезда будет выпускать завод "Уральские локомотивы" (совместное предприятие группы "Синара" и компании "Сименс").

"Те разработки, которые мы сегодня с РЖД делаем - это все-таки будущее на 20-30 лет вперед. Нам без помощи академических знаний не обойтись", - отметил Пумпянский.

ТМК рассчитывает, что НТЦ станет центром коллективного пользования в интересах металлургической отрасли и машиностроения благодаря лабораторно-испытательному комплексу для изучения сплавов, полых металлических конструкций и цифрового моделирования, а также позволит взаимодействовать с академической наукой.

"Сначала было сотрудничество по "Ласточке", потом "Ласточку" целиком сделали свою, она полностью российская. И сейчас речь идет о высокоскоростных поездах - сразу российского производства. Компания, которая решила задачу, завоевала рынок, всегда потом придет к науке. Это мы сейчас наблюдаем", - сказал президент РАН.

О компаниях

ТМК - крупнейший российский производитель труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Компания объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии и Казахстане. Дмитрий Пумпянский владеет 95,64% компании через TMK Steel Holding Ltd.

Группа "Синара" - диверсифицированный российский промышленный холдинг, приоритетными направлениями деятельности которого являются машиностроение, финансовые услуги, девелопмент. Центральный офис находится в Екатеринбурге.