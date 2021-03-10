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Конгресс США принял пакет стимулирующих экономику мер объемом $1,9 трлн

Голосование еще продолжается, однако инициативу к настоящему моменту поддержало достаточное для ее утверждения число конгрессменов

ВАШИНГТОН, 10 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду приняла пакет мер стимулирования пострадавшей от последствий пандемии американской экономики объемом $1,9 трлн. Голосование еще продолжается, однако инициативу к настоящему моменту поддержало достаточное для ее утверждения число конгрессменов. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Данный план базируется на предложенной президентом США Джо Байденом программе по преодолению экономических последствий распространения нового коронавируса. Сенат Конгресса США проголосовал в поддержку пакета 6 марта. Как заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, глава государства, как ожидается, подпишет принятый Конгрессом документ в пятницу днем.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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