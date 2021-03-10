Кабмин обсудит 11 марта финансирование программы туристического кешбэка

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Правительство России обсудит в четверг на своем заседании выделение средств на программу туристического кешбэка. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В сообщении отмечается, что речь идет о выделении Ростуризму в 2021 году из резервного фонда кабмина бюджетных ассигнований для предоставления субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт" на стимулирование доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. "Проектом распоряжения предлагается выделить Ростуризму в 2021 году средства на первый этап программы "туристический кешбэк" текущего года, проведение которого запланировано в марте-апреле с возможностью бронирования туристического продукта до июня, - отметили в правительстве. - Предоставление данной меры государственной поддержки позволит снизить стоимость до 300 тыс. туристских услуг для граждан Российской Федерации".

Также кабмин обсудит предоставление Кемеровской области финансовой помощи для реализации мероприятий программы социально-экономического развития региона до 2024 года.

Кроме того, в повестке дня - выделение средств на покупку лекарств для пациентов с коронавирусом, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.