США изучают варианты введения дополнительных санкций по "Северному потоку - 2"

"Мы продолжаем изучать другие возможности для [применения] санкций в перспективе", - сказал госсекретарь США, комментируя проект "Северный поток - 2" на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

В частности, американская администрация рассмотрит возможность применения санкций в отношении оператора проекта строительства трубопровода - компании Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".

"Мы на это очень внимательно взглянем", - заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом Блинкен утверждал, что "Северный поток - 2" грозит Украине и Польше экономически и стратегически, а также нарушает принципы энергетической безопасности Европейского союза. "Это [проект] нарушает принципы энергетической безопасности самого Европейского союза, ставит под угрозу экономическую и стратегическую ситуацию для Украины и Польши", - считает глава внешнеполитического ведомства. "Пара вещей сразу по "Северному потоку - 2", чтобы внести полную ясность. Президент [США Джо] Байден считает, что это плохая идея. Он неоднократно это говорил. Я разделяю его взгляды", - отметил Блинкен. Он повторил, что Байден "выступает против" строительства трубопровода "Северный поток - 2". "Мы [нынешняя администрация США] выступаем против этого. И будем продолжать это делать", - сказал шеф американской дипломатии.

Вместе с тем, признал он, строительство трубопровода "практически завершено". Блинкен напомнил, что новая администрация США работает лишь около пяти недель. А проект завершен уже на 95%, указал госсекретарь США.

Вашингтон открыто выступает против строительства трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта, в первую очередь в целях нанесения удара по интересам Москвы и оказания поддержки Украине как стране, через которую транзитом в Европу следует российский природный газ. Кроме того, многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятое в США в минувшие несколько лет законодательство предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний направлен на сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".