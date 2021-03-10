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Байден назвал историческим принятый Сенатом пакет экономических мер

Его объем составил $1,9 трлн

ТАСС, 10 марта. Президент США Джо Байден приветствовал принятие пакета мер по поддержке американской экономики экономики объемом $1,9 трлн, который одобрила в среду Палата представителей Конгресса. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Белого дома.

"Теперь мы двигаемся вперед с ресурсами, которые нужны, чтобы привить страну, осуществить прямые выплаты в размере $1 400 85% американских налогоплательщиков", - указывается в тексте заявления. Байден также сообщил, что намерен подписать документ, получивший название "План спасения Америки", в пятницу.

Президент США поблагодарил всех, кто голосовал за пакет мер, отдельно отметив спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)
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