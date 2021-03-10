Китайские инвесторы "Мотор Сич" оспорили в Верховном суде санкционный указ Зеленского

КИЕВ, 10 марта. /ТАСС/. Китайские инвесторы украинского предприятия по производству авиационных двигателей "Мотор Сич" (Запорожье) оспорили в Верховном суде Украины санкции, введенные против них указом президента Владимира Зеленского. Об этом сообщается на сайте "Мотор Сич".

"Skyrizon Aircraft Holdings Limited обратилась в Верховный суд Украины с просьбой отменить соответствующий указ президента и считает примененные украинской властью ограничительные меры бездоказательными, необоснованными и незаконными, отмечает, что их принятие сопровождалось нарушением процедуры, установленной украинским законодательством", - сказано в сообщении.

Соответчиками по иску Skyrizon просит определить Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В иске отмечается, что "истец на законных основаниях владеет имуществом на территории Украины" и что "ни сам истец, ни его должностные лица не совершали каких-либо действий, которые могут быть квалифицированы как основание для применения санкций".

Ранее владельцы контрольного пакета акций "Мотор Сич" заявили, что дальнейшие действия или заявления для противозаконного блокирования их деятельности на Украине "будут использованы в качестве доказательств или предмета судебного разбирательства и переданы в соответствующие судебные и правоохранительные органы".

Запрет на продажу

Китайские инвесторы приобрели в 2016 году 56% акций ПАО "Мотор Сич", а в августе 2019 года подали документы по сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. В том же месяце газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении администрации США не допустить перехода завода под контроль китайского капитала. Осенью 2019 года на Украину приезжала группа специалистов Института оборонного анализа США с целью ознакомиться с работой всех ключевых оборонных предприятий страны. По мнению экспертов, этот визит был напрямую связан с попыткой американцев заблокировать продажу "Мотор Сич" китайцам.

На китайские акции СБУ наложен арест. По информации инвесторов, в течение трех лет не созываются общие собрания, не выплачиваются дивиденды, акционеры лишены возможности влиять на действия менеджмента. Китайские инвесторы инициировали в декабре 2020 года арбитраж против Украины и первоначально оценивали ущерб в $3,5 млрд. Зеленский 28 января этого года ввел в действие решение СНБО о санкциях против Skyrizon, кроме того, под санкции подпал гражданин Китая Ван Цзин, который является ключевым акционером Skyrizon. МИД КНР в ответ на санкции Украины потребовал соблюдать права китайских инвесторов.

Сейчас китайские инвесторы "Мотор Сичи" увеличили сумму ущерба на $100 млн - до $3,6 млрд - для взыскания с Украины в международном арбитраже. Как сообщила пресс-служба предприятия, рост суммы требований обусловлен расширением группы истцов еще несколькими китайскими акционерами, "которые также понесли значительные убытки вследствие действий Украины в нарушение ее международных обязательств".

4 марта глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что парламент намерен национализировать "Мотор Сич". При этом политик выразил мнение, что по вопросу национализации необходимо проводить переговоры с китайской стороной.

О компании

"Мотор Сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок, поставляющих продукцию более чем в 100 стран. Производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев в одностороннем порядке прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой.