Путин обсудит с представителями бизнеса вопросы улучшения инвестиционного климата в РФ

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет совещание о мерах по повышению инвестиционной активности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Планируется обсудить текущую деловую активность в России и в мире, а также комплекс вопросов, связанных с улучшением инвестиционного климата, в частности налоговое стимулирование и иные инструменты поддержки инвестиционной деятельности, ликвидацию барьеров и снижение издержек при реализации инвестиционных проектов", - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. В совещании примут участие представители российского бизнеса - банковской сферы, промышленности, транспорта, энергетики, строительства, телекоммуникаций, IT-индустрии и других отраслей, отметили в пресс-службе.

Ранее глава государства поручал правительству держать под контролем выполнение намеченных планов по стимулированию инвестиций. По его словам, это является важнейшей составляющей для развития экономики и страны в целом. На одном из совещаний с правительством в октябре прошлого года Путин, в частности, отмечал, что на привлечение инвестиций влияет очень много факторов, в том числе политическая и макроэкономическая стабильность, минимальная бюрократия, эффективная работа правоохранительных органов, разумная антимонопольная и фискальная политика. Путин также подчеркивал, что власти страны будут стараться сделать все, чтобы работа инвесторов на рынке РФ была более эффективной, чем в других регионах мира.

В конце января текущего года на совещании по экономическим вопросам президент РФ отметил, что факторы нестабильности экономического развития сохраняются по всему миру, и в этих условиях, по его словам, важно максимально оперативно и своевременно принимать решения, которые дадут реальный позитивный эффект и будут востребованы бизнесом и гражданами.

В опубликованном в феврале бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России говорится, что, как ожидается, динамика инвестиционной активности в РФ в 2021-2022 годах будет оставаться сдержанной, в том числе из-за неопределенности со сроками нормализации эпидемиологической ситуации и уже произошедшего сокращения инвестиционных программ системообразующих предприятий.