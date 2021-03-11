"Яндекс" продал 1,3 млн умных колонок с "Алисой" с 2018 года

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. "Яндекс" продал 1,3 млн умных колонок с голосовым помощником "Алиса". В 2020 году компания получила от продажи таких колонок около 4 млрд рублей прибыли, сообщили журналистам в компании.

"За все время (с 2018 года - прим. ТАСС) продано более 1,3 млн умных колонок с "Алисой". Около 4 млрд рублей выручки за прошлый год", - сказал руководитель направления "умных" устройств "Яндекса" Сергей Мельник.

В пресс-службе пояснили, что основная доля продаж приходится на "Яндекс.Станцию" и "Станцию Мини", остальное - это "Яндекс.Станция Макс" и умные колонки партнеров с голосовым помощником "Яндекса".

Первая умная колонка с "Алисой" - "Яндекс.Станция" - вышла в 2018 году. Через год появилась более компактная "Станция Мини", а в ноябре 2020 года компания представила "Яндекс.Станцию Макс". Сейчас "Алиса" есть также в умных колонках JBL Link Portable, JBL Link Music, Prestigio Smartmate Mayak Edition, LG XBOOM, Irbis A, Elary SmartBeat, Dexp Smartbox. Главные навыки и умения голосового помощника доступны во всех устройствах. С "Алисой" можно поиграть и поговорить, она поможет в делах, ответит на вопрос, поставит любимую музыку.