Индексы на биржах США изменились разнонаправленно к завершению торгов

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Высокотехнологичный индекс Nasdaq снизился почти на 0,3% в то время, как промышленный Dow Jones вырос на 1,5%. Индекс S&P 500 набрал более половины процента к завершению торгов в среду.

Согласно данным на сайте нью-йоркской фондовой биржи, Dow Jones вырос на 464,28 пункта (1,46%) до уровня 32 297,02 пункта. Индекс S&P 500 набрал 23,37 пункта (0,60%), до отметки 3 898,81. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 36,25 пункта (0,28%), до 12 758,24.

По мнению экспертов, инвесторы стараются переключиться с технологических компаний, чьи акции сейчас несколько раздуты, к более надежным секторам, таким как энергетика и финансы, которые сейчас недооценены, но смогут играть большую роль после пандемии. "Сейчас это преобладающий тренд на рынке, и такое движение продолжится, пока все не встанет на свои места", - приводит агентство Рейтер мнение Питера Круза, регионального руководителя инвестиционной компании Chase Investment Counsel.

Нефть марки WTI подорожала. К 16:12 по времени Восточного побережья США (00:12 мск четверга) цена поставок энергоносителя в апреле выросла на $0,85 (1,33%), до $64,67.