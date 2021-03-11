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Проблемы Twitter в России

Акции Twitter завершили торги падением на 4% на фоне решения Роскомнадзора

Котировки компании к завершению торгов снизились до $64,83 за акцию

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Акции американской компании Twitter на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду упали почти на 4% после новости о том, что Роскомнадзор начинает замедление скорости работы соцсети из-за того, что та не удаляет запрещенный в России контент.

Согласно данным торговой площадки, котировки Twitter к завершению торгов снизились на 3,98% до $64,83 за акцию, при этом на момент закрытия торговой сессии во вторник вечером цена за акцию составляла $67,56.

Роскомнадзор в среду объявил о начале "первичного замедления" скорости работы Twitter в РФ в связи с тем, что сервис не удаляет запрещенный в стране контент. В ведомстве пообещали продолжить меры воздействия на соцсеть вплоть до ее блокировки.

Позднее ряд СМИ опубликовал заявление компании Twitter, в котором она выразила озабоченность попытками ограничить общественную дискуссию в свете замедления работы соцсети в России. В компании подчеркнули, что "обеспокоены участившимися попытками заблокировать и ограничить общественный диалог онлайн".

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент. Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации. В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.

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СШАПроблемы Twitter в России
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