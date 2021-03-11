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Сахалинская область приобрела у "Аэрофлота" 51% акций авиакомпании "Аврора" за 1 рубль

Сахалинская область приобрела у "Аэрофлота" 51% акций авиакомпании "Аврора" за 1 рубль - Савельев.

Для авиакомпании "Аврора" поставят 45 единиц воздушных судов до 2024 года
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