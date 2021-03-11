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Доля просроченных потребительских кредитов выросла за год до 23,5%

По данным НБКИ, просрочка в сегменте потребительского кредитования выросла больше, чем в остальных сегментах

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Доля просроченных более чем на 90 дней потребительских кредитов в РФ на конец января 2021 года составила 23,5% против 17,8% на конец января 2020 года, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В бюро отметили, что просрочка в сегменте потребительского кредитования выросла больше, чем в остальных сегментах. Так, за отчетный период доля просроченных ссуд в общем количестве микрозаймов выросла на 3,9 п. п., до 26,9%, по кредитным картам - на 0,3 п. п., до 7,3%. В обеспеченном кредитовании просрочка по автокредитам выросла на 1,6 п. п., до 7,2%, по ипотеке, напротив, снизилась на 0,1 п. п., до 1,3%.

"Относительно невысокий уровень просрочки, особенно в обеспеченном кредитовании, свидетельствует о том, что банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов. Как правило, кредитные продукты предоставляются только тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на должном уровне", - комментирует Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ.

При этом в бюро отмечают, что относительно невысокие доли просрочки обусловлены, прежде всего, реструктуризацией банками "проблемных" кредитов. Если бы эта не реструктуризация, уровень просрочки по розничным кредитам был бы значительно выше.

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