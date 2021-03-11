Более 3 млрд рублей госсредств израсходовано на льготные автокредиты в РФ за два месяца

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Более 3 млрд рублей госсредств израсходовано за январь - февраль 2021 года на льготные автокредиты для россиян, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

Речь идет о госпрограммах "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", которые позволяют получить скидку от 10% до 25% на первый взнос при покупке нового автомобиля российского производства стоимостью до 1,5 млн рублей.

"Совокупный объем предоставленных за два месяца 2021 года скидок составил 4,86 млрд рублей (по программе льготного автокредитования - 3,63 млрд рублей, по программе льготного лизинга более 1,23 млрд рублей)", - отметили в министерстве.