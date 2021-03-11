МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Приготовление стопки традиционных блинов на Масленицу обойдется в 303 рубля, веган-блинов - в 695 рубля. Об этом говорится в исследовании аналитиков сервиса доставки продуктов и товаров "Сбермаркет".

"Традиционная стопка блинов на молоке обойдется в 303 рубля: в эту цену входит молоко, яйца, мука, масло, сахар-песок. Этого набора хватит, чтобы приготовить блины на большую семью", - отмечается в сообщении.

По данным экспертов, классические топпинги: сметана, мед, сливочное масло в среднем будут стоить до 200 рублей. Аналитики "Сбермаркета" отмечают, что из ингредиентов для традиционных блинов россияне стали чаще покупать сметану (+1%) и кефир (+1,3%). Продажи молока и яиц - основных составляющих блинов - сохранились на уровне прошлого года.

Аналитики также отмечают, что больше всего россиянам придется отдать за блины с черной икрой: средняя стоимость банки черной икры весом 50 граммов составляет 3 тыс. 650 рублей. Для того, чтобы приготовить классические блины и добавить в них начинку из икры, нужно заплатить 3 тыс. 953 рубля. Блины с красной икрой будут стоить дешевле: средняя цена банки красной икры 140 граммов стоит 765 рублей, а порция блинов с икрой - 1 тыс. 68 рублей.

Веган-вариант блинов на сахарозаменителе, растительном молоке и рисовой муке будет стоить 695 рублей. К ним можно добавить сироп агавы, цена такой порции составит 1 тыс. 195 рублей, дешевле обойдется сироп финиковый - порция блинов с финиковым топпингом обойдется в 835 рублей. Вариант для спортсменов будет стоить 401 рубль - в эту цену входит стоимость смеси для блинов с высоким содержанием белка и молоко.

ЗОЖ-блины с авокадо, слабосоленой семгой и кунжутными семечками будут стоить 909 рублей. Вариант таких блинов на овсяной муке будет дороже на 90 рублей и составит почти 1 тыс. рублей. Аналитики "Сбермаркета" также отметили, что увеличились продажи блинных сковород: рост на 1%, лопаток для переворачивания блинов (+1%) и кисточек для масла (+1%). По сравнению с масленичной неделей в 2020 году россияне стали меньше покупать замороженные блины: количество продаж снизилось на 8% - это самый резкий спад среди товаров к Масленице.

СберМаркет - сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости из любимых магазинов. Он создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, присоединившегося к экосистеме "Сбера" в сентябре 2020 года. Сервис обеспечивает доставку из 66 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, "Лента", "Ашан" и "О’Кей".