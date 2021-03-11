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В кабмине поддержали проект совершенствования регулирования сбора бивней мамонта

Документом предлагается ввести регулярный платеж за пользование недрами, а также осуществлять реализацию продуктов такого сбора исключительно на организованных торгах

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний депутатский законопроект, направленный на совершенствование регулирования сбора палеонтологических останков, таких как бивни мамонта. Текст проекта отзыва имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии доработки его до первого чтения с учетом указанных замечаний", - отмечается в документе.

Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов во главе с вице-спикером палаты парламента Алексеем Гордеевым. Документ предлагает установить самостоятельный вид пользования недрами, но при этом отнести к участкам недр местного значения места, используемые для сбора бивней и других палеонтологических останков.

Кроме того, в отношении сбора палеонтологических останков предлагается ввести регулярный платеж за пользование недрами, а также осуществлять реализацию продуктов такого сбора исключительно на организованных торгах. Как подчеркивают в правительстве, эти нормы "выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах и требуют соотнесения с законодательством РФ об организованных торгах".

Помимо этого, в правительстве обращают внимание авторов законопроекта, что в финансово-экономическом обосновании к документу должна содержаться оценка расходов бюджетов субъектов РФ на исполнение новых полномочий, а также источников их финансирования, и оценка доходов консолидированного бюджета от введения платы за пользование недрами при сборе палеонтологических останков.

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