Эксперты: средний чек на цветы на 8 марта вырос на 30%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Средний чек на цветы на 8 марта в России в этом году вырос на 30% по сравнению с показателем за прошлый год, при этом количество их покупок снизилось на 34%. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании крупнейшего оператора фискальных данных "Платформы ОФД" (обрабатывает чеки с 1 млн онлайн-касс).

"Средний чек на покупку цветочного букета в этом году составил 2 688 рублей, на 30% выше, чем в прошлом году. Число покупок снизилось на 34%", - сообщили эксперты, отметив, что речь идет о сравнении продаж в России в период с 1 по 8 марта.

Они также отметили, что средний чек на приобретение ювелирной бижутерии и украшений в этом году вырос на 17% и составил 2 658 рублей. При этом число покупок выросло на 19%. Аналитики "Платформы ОФД" также сообщили о том, что средний чек на покупку одежды снизился на 30%, до 1 265 рублей, а число покупок в этой категории выросло на 61%. Как отмечают эксперты, одежду покупали часто и со скидками, но меньшими объемами и в онлайне.

Средний чек на покупку обуви накануне 8 марта снизился на 24% и составил 2 235 рублей, число покупок снизилось на 13%. Чек на шоколад и шоколадные конфеты в среднем составил 228 рублей, на 13% ниже, чем в прошлом году, а число покупок снизилось на 3%. Чек на предметы посуды снизился 20%, до 394 рублей, число покупок также показало снижение на 20%.

По данным экспертов, чек на предметы женского нижнего белья накануне праздника снизился на 37% и составил 569 рублей, а число покупок в этой категории выросло на 9%. Стоимость подарочного сертификата за период с 1 по 8 марта снизилась на 2%, до 2 380 рублей, а число покупок упало на 31%. Чек на покупку смартфона вырос на 24%, до 15 820 рублей. По данным экспертов, число покупок выросло на 1%, а объем продаж в денежном выражении - на 35%.

В то же время чек на покупку робота-пылесоса вырос на 12% и составил 13 880 рублей, а число покупок выросло на 169%. Чек на товары для взрослых снизился на 10%, до 1 091 рубля, число покупок в этой категории выросло в 2,9 раза. Эксперты службы аналитики "Платформы ОФД" отмечают, что в этом году заметно выросла доля онлайн-шопинга, составив порядка 15% от общего объема продаж в массовых категориях товаров, используемых в качестве подарков. В прошлом году эта доля была на уровне 5-7%.