Эксперты сообщили, что оборот интернет-торговли в России в январе вырос на 49%

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Оборот интернет-торговли в России в январе 2021 года вырос на 49% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 211 816 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

"В первый месяц 2021 года покупатели оформили заказов в российских онлайн-магазинах на 211 млрд 816 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Годом ранее этот показатель составил 142 434 млн рублей. Самым быстрорастущим сегментом стала категория мебель и товары для дома (рост 3,46 раза). Большой интерес россияне также показали к товарам для творчества (рост в 2,58 раза), товарам для детей (рост в 2,4 раза), товарам для красоты и здоровья (+68%), По сравнению с январем 2020 годом "ушли в минус" книги (-21%), одежда и обувь (-12%), а также садовая техника и инвентарь (-7%).

Как сообщили в АКИТ, начало 2021 года отмечено также активной торговлей через интернет представителей малого и среднего бизнеса. Более 100 тыс. предпринимателей ведут ее через маркетплейсы, остальные - через собственные ресурсы. Согласно аналитике платформы OFD.ru, которую приводит АКИТ, самостоятельно в отрасли работает 70 240 юрлиц, из которых 18 690 индивидуальных предпринимателей, этот сегмент показывает самый высокий темп прироста. По количеству активных юрлиц в лидерами выступают Москва, Московская область, а также Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. Меньше всего таких предпринимателей в Ненецком АО, Ингушетии, Калмыкии и на Чукотке.

"Всего за три дня акции "Киберпонедельник" россияне сделали заказов на 27,2 млрд рублей, что почти в пять раз больше, чем год назад (5,6 млрд в 2020 году). Кроме увеличения числа покупок онлайн, продолжаются и другие прошлогодние тренды: россияне охотно инвестируют в домашний уют, приобретают товары, которые могут облегчить и скрасить домашнее времяпрепровождение, и также заботятся о своем здоровье", - приводятся в сообщении слова президента АКИТ Артема Соколова.

Предпочтения россиян

Как сообщили в "М.Видео-Эльдорадо", данные которого приводит АКИТ, общие онлайн-продажи "М.Видео-Эльдорадо" в январе 2021 года показали рост почти вдвое по сравнению с прошлым годом. В компании отметили, что в январе пользовались спросом как цифровые гаджеты - ноутбуки и смартфоны, так и крупная бытовая техника: холодильники, посудомоечные и стиральные машины, техника для приготовления еды и кофемашины.

По данным онлайн-ретейлера Wildberries, в январе отмечался рост продаж спортивной одежды в 4,95 раза по сравнению с прошлым годом, продажи спорттоваров при этом выросли в 3,31 раза. Кроме того, выросли в 2,42 раза год к году продажи косметики и парфюмерии. Увеличились более чем в четыре раза продажи продуктов питания, в том числе и детского питания, так как из-за морозной и снежной зимы россияне больше времени проводили дома. По сравнению с январем 2020 г. заметно повысился интерес к ноутбукам и компьютерам: увеличение продаж составило 2,64 раза из-за роста числа сотрудников, работающих в дистанционном режиме, добавили в компании.

В свою очередь директор по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Дмитрий Русаков сообщил о том, что одним из драйверов январской активности на маркетплейсе был Новый год. По его словам, многие клиенты докупали подарки на маркетплейсе с быстрой доставкой, чтобы успеть вручить их в первую неделю января. Это подтверждает рост отдельных "подарочных" категорий товаров - сладостей, парфюмерии, электроники и мелкой бытовой техники. "Другие факторы роста продаж - уже традиционная акция "Киберпонедельник", а также сильные крещенские морозы в центральной России, которые спровоцировали перенос многих, в том числе рутинных, покупок в онлайн-канал", - добавил он.

Директор розничной сети "Ситилинк" Александр Лозовский сообщил о том, что покупатели ретейлера в январе совершили на 15% больше заказов онлайн, чем в прошлом году. Продажи выросли на 43% в денежном выражении по отношению к тому же периоду 2020 года. "Неожиданным стал интерес к садовой технике, в январе торговая группа показала рост на 217%. Также большой популярность пользовались товары из категорий "умный дом" (+100%), мобильная связь (+91%), климатическая техника (+76%) и мебель (+73%)", - сказал он.

Первой по популярности для покупателей ретейлера "Холодильник.ру" стала категория товаров "умный дом". Также высокий рост, более чем в 11 раз, показали хозяйственные товары. Кроме того, из-за погодных условий большим спросом пользовалась снегоуборочная (рост в 3,4 раза) и садовая (рост в 2,5 раза) техника.

АКИТ создана в 2012 году и объединяет крупнейшие маркетплейсы, интернет- и омниканальные компании, формирующие более 50% объема рынка интернет-торговли в России. В АКИТ сегодня входят 60 компаний.