На завершение строительства дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар в Коми требуется 29 млрд рублей

СЫКТЫВКАР, 11 марта. /ТАСС/. Власти Республики Коми рассчитывают на финансовую поддержку правительства РФ в завершении строительства автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, которая имеет стратегическое значение для всего Севера России и Арктической зоны РФ. На завершение строительства трассы на территории Коми требуется 29 млрд рублей, сообщила в четверг ТАСС заместитель председателя правительства региона Ирина Бахтина.

"Тема развития транспортной инфраструктуры имеет ключевое значение для Коми: приполярный моногород Инта находится в 60 км от планируемой федеральной трассы Сыктывкар - Нарьян-Мар. Заполярная Воркута имеет только авиационное и железнодорожное сообщение. По ряду участков будущей дороги Сыктывкар - Нарьян-Мар проезд возможен только зимой. Чтобы сделать их круглогодичными, нужно построить порядка 42 км дороги, в том числе мост через реку Печору длиной 1,2 км. Ориентировочная стоимость этого отрезка - 19 млрд рублей", - сказала зампред правительства Коми.

Помимо этого, требуется также провести реконструкцию 152 км участков дороги, на которых сегодня нет асфальтобетонного покрытия. "Ориентировочная стоимость такой реконструкции - еще 10 млрд рублей. Такие большие проекты, конечно, требуют поддержки в рамках реализации стратегии развития Арктической зоны", - отметила собеседница агентства.

Возможности для туризма

Развитие транспортного сообщения напрямую влияет на продвижение арктического туризма. Коми в Арктической зоне есть что показать, перспективные направления - научный, экологический, а также промышленный туризм.

"Есть прекрасные возможности для развития событийного туризма этнографической направленности - это Усинск, Усть-Цилемский район. Начинают пользоваться популярностью туры-конструкторы, включающие охоту, рыбалку, посещение хозяйств кочующих оленеводов, наблюдение за белыми медведями и другими животными Арктики, линейные квадро- и снегоходные туры. Арктический туркластер сейчас в проработке", - отметила зампред правительства Коми.

В состав Арктической зоны РФ от Республики Коми входят Воркута, Инта, Усинск и Усть-Цилемский район. Согласно утвержденной в 2020 году стратегии развития Арктики, основными ее направлениями в Коми являются диверсификация экономики и комплексное социально-экономическое развитие моногородов Воркуты и Инты; развитие угольных минерально-сырьевых центров на базе Печорского угольного бассейна, создание на их основе глубокой переработки угля, углехимии; развитие нефтегазовых минерально-сырьевых центров на базе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в том числе создание новых мощностей по переработке нефти и газа.

Одним из основных направлений стратегии значится развитие железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной магистрали Сосногорск - Индига, реконструкцию участка Коноша - Котлас - Чум - Лабытнанги, обоснование целесообразности реконструкции участка Микунь - Вендинга и строительство участка Вендинга - Карпогоры. В документе обозначено также строительство и реконструкция магистрали Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар, дноуглубительные работы на реке Печоре.