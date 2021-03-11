СМИ: Азиатский банк развития прекратил финансирование Мьянмы после военного переворота

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Азиатский банк развития (АБР) приостановил предоставление финансирования властям Мьянмы после совершенного там военного переворота. С ними также пока не будут заключаться новые контракты, сообщило в четверг японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на источники в этом базирующемся в Маниле международном кредитном учреждении.

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Решение о приостановлении финансирования, по данным агентства, вступило в силу с 1 февраля, когда в Мьянме военные сместили гражданское правительство и взяли власть в свои руки.

АБР с 2013 по 2019 год предоставил этой стране в общей сложности $2,4 млрд в виде кредитов. До настоящего времени банк участвовал там в осуществлении двух правительственных проектов по обустройству дорожной инфраструктуры.

Азиатский банк развития был основан в 1966 году с целью финансирования и оказания технического содействия проектам развития в регионе. Капитал АБР - около $147,6 млрд. Япония и США - крупнейшие акционеры АБР, его президентом традиционно избирается японский представитель, обычно выходец из министерства финансов страны.