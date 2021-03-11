Технологические компании смогут регистрировать интеллектуальную собственность онлайн

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московский инновационный кластер (МИК) расширил функционал сервиса "Биржа патентов", теперь пользователи могут найти организацию для регистрации прав на интеллектуальную собственность исходя из типа требуемой услуги, ее стоимости, профессионального опыта, квалификации и специализации сотрудников. Заявки на регистрацию интеллектуальной деятельности можно будет подавать в онлайн-формате, сообщается в четверг на портале Mos.ru.

"Новые сервисы - результат сотрудничества правительства Москвы и Роспатента. Начиная совместную работу, мы стремились к тому, чтобы высокотехнологичным проектам в столице стало легче использовать права на интеллектуальную собственность, например, найти организацию для регистрации прав, патентного поверенного, совершить сделку с правами на изобретение. При этом ключевым аспектом является доступ в онлайн-режиме", - приводятся на портале слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Кроме того, сервис пополнился базой знаний, содержащей ответы на самые актуальные вопросы в сфере интеллектуальной собственности. Раздел будет регулярно пополняться.

Сервис "Биржа патентов" направлен на повышение изобретательской активности участников кластера и создание дополнительных возможностей для расширения оборота прав на регистрацию интеллектуальной деятельности.

"Биржа патентов" дает возможность правообладателям реализовывать результаты своей интеллектуальной деятельности, а предпринимателям - находить нужные разработки, один из самых востребованных сервисов портала. С 2020 года им воспользовались более 5 тыс. раз. Новые возможности сервиса повысят качество взаимодействия компаний, зарегистрированных на i.moscow, а также позволят решать их бизнес-задачи еще эффективнее.

Московский инновационный кластер - площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, субъектами малого и среднего бизнеса, образовательными и научными организациями, институтами развития и городом. В него входят более 19 тыс. организаций. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Участникам МИК доступны 18 сервисов, включая специальные меры поддержки от города.