Власти Австралии начали антимонопольное расследование в отношении Google

СИДНЕЙ, 11 марта. /ТАСС/. Австралийская государственная комиссия по защите конкуренции и прав потребителей (ACCC) начала проверку влияния опций предустановленного программного обеспечения Google на конкуренцию на рынке поисковых интернет-сервисов Австралии. Об этом сообщается в заявлении регулятора, опубликованном на его сайте в четверг.

"Производители поставляют персональные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны с предустановленной операционной системой и веб-браузером, который делает встроенную службу поиска используемой по умолчанию. Браузеры Google Chrome и Apple Safari, предустановленные почти на всех устройствах, по умолчанию делают службу поиска Google основной для 95% устройств. Это может привести к снижению конкуренции и лишает потребителей выбора при предоставлении данных услуг", - указано в заявлении ACCC.

В комиссии отмечают, что Google "обладает значительной рыночной властью на цифровом рынке Австралии", поскольку владеет ведущим поисковым сервисом. "Такое положение цифровой платформы в значительной степени изолирует ее от динамичной конкуренции, что [в случае предустановки программного обеспечения] дополняется инерцией потребителей. Мы знаем, что установка какой-либо опции по умолчанию существенно увеличивает вероятность того, что потребители не станут ее менять", - отмечает председатель комиссии Род Симс.

Сообщается, что итоговый доклад о влиянии настроек по умолчанию и предварительной установки программного обеспечения, в том числе поисковых служб и веб-браузеров, на выбор потребителей и конкуренцию будет завершен и представлен главному казначею Австралии 30 сентября 2021 года. Помимо оценки влияния этих опций на выбор потребителей, документ также будет содержать ряд рекомендаций для Google, позволяющих обеспечить возможность выбора поискового сервиса для пользователей Австралии.

Американская компания Google, владеющая одноименной поисковой системой, в последнее время стала фигурантом нескольких антимонопольных процессов в ряде стран мира. Цифровая платформа дважды была оштрафована Еврокомиссией за нарушение антимонопольного законодательства и злоупотребление доминирующим положением на рынке систем поиска в интернете. Федеральная антимонопольная служба России также признала компанию Google нарушителем закона о конкуренции из-за злоупотребления доминирующим положением в 2015 году и предписала устранить нарушения, исключив из соглашений с производителями антиконкурентные требования, ограничивающие установку приложений и сервисов других разработчиков.